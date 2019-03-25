Радий Хабиров потребовал к маю избавиться от мусора в городах Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал к маю вывезти весь мусор из башкирских городов. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 25 марта.

Руководитель региона высоко оценил качество уборки улиц в Уфе, похвалив мэра города Ульфата Мустафина за проделанную работу и дав указания перейти к очистке дворов и отдаленных районов.

«К началу мая во всех городах республики нужно вывезти весь мусор, скопившийся за прошлый и предыдущие года», — отметил Хабиров.

Он подчеркнул, что майские праздники населенные пункты Башкирии должны встретить чистыми и опрятными.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Башкирию опорным регионом для России.