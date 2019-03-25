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Радий Хабиров потребовал к маю избавиться от мусора в городах Башкирии

09:04, 25.03.2019 4
Радий Хабиров потребовал к маю избавиться от мусора в городах Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал к маю вывезти весь мусор из башкирских городов. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 25 марта.

Руководитель региона высоко оценил качество уборки улиц в Уфе, похвалив мэра города Ульфата Мустафина за проделанную работу и дав указания перейти к очистке дворов и отдаленных районов.

«К началу мая во всех городах республики нужно вывезти весь мусор, скопившийся за прошлый и предыдущие года», — отметил Хабиров.

Он подчеркнул, что майские праздники населенные пункты Башкирии должны встретить чистыми и опрятными.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Башкирию опорным регионом для России.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    У меня один вопрос: где?
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  • Анонимно 25 марта
    Глава видно на улицах Уфы давно не был. Например на ул. 8 марта
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  • Анонимно 25 марта
    Серьёзный мужчина, пальчиком погрозил. Ничего спеси скоро поубавится, - это Вам не в Администрации Президента сидеть.
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  • Анонимно 25 марта
    Ходячий анекдот.
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