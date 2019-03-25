Toyota отзывает в России спорткары GT 86
Toyota решила отозвать в России 350 спорткаров GT 86. Причиной стали возможные проблемы с клапанной пружиной.
Отзывную кампанию проводит российское подразделение японского концерна ООО «Тойота Мотор», сообщает Росстандарт.
Под отзыв попадают автомобили, произведенные с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.
«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за конструктивных особенностей клапанного механизма двигателя может возникнуть чрезмерное напряжение, превышающее расчетное. Из-за естественного разброса характеристик материала клапанных пружин прочность пружин клапанного механизма двигателя может снижаться. Это, в свою очередь, может привести к поломке клапанной пружины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при возникновении такой ситуации возможна остановка двигателя на ходу и невозможность его запуска, что повышает риск возникновения аварийной ситуации.
Уполномоченные представители ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На автомобилях будет выполнена замена клапанных пружин на модернизированные. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.БизнесРозничная торговля
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