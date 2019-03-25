В Самарской области во время соревнований умер 35-летний лыжник

24 марта в Жигулевске (село Ширяево) проходили областные соревнования по лыжным гонкам. Во время них скончался 35-летний спортсмен, сообщается в официальном Twitter министерства спорта Самарской области.

По предварительной информации, во время соревнований 35-летний участник после прохождения 5 км на трассе потерял сознание. На место оперативно прибыла медицинская бригада, спортсмена доставили в машину скорой помощи. Медики констатировали смерть. У скончавшегося, по данным организаторов, был медицинский допуск, до этого он неоднократно участвовал в других соревнованиях по лыжным гонкам. Организация лыжных гонок возлагалась на ФГБУ НП «Самарская Лука».