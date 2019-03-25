ГИБДД закрыла участок трассы М-7 в Чувашии в направлении Татарстана
Участок федеральной трассы М-7 со стороны Цивильска (Чувашия) в направлении Татарстана закрыли из-за сильного снегопада.
Закрытие будет длиться до особого распоряжения, сообщает управление ГИБДД по республике.
Ведомство рекомендует водителям не совершать поездки за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре 25 и 26 марта.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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