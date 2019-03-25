МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре 25 и 26 марта

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 18 часов 25 марта до 18 часов 26 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории республики и в Казани вечером и ночью ожидается сильный ветер порывами 15—18 м/с, а также кратковременная метель.

Кроме того, сегодня вечером и завтра в течение суток возможен туман, на дорогах сильная гололедица, сообщили в МЧС.



Сегодня днем в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура составит от 0°С до +5°С.