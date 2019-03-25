«Почта России» выделит 11,5 млрд рублей на повышение зарплат почтальонам

«Почта России» разработала программу по повышению зарплат операторам почтовой связи, почтальонам и ряду других категорий сотрудников на 20%.

Она затронет 210 тысяч сотрудников. На нее будет инвестировано 11,5 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Почты России» Николай Подгузов.

Программа стартует 1 мая с 17 регионов с наиболее низкими заработными платами. За полтора года планируется довести зарплаты по основным рабочим профессиям на почте до рыночных уровней, передает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль. Выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.