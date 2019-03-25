Фонд ЖКХ РТ разместил заявку на 350 млн рублей на проведение капремонта в жилых домах Альметьевского района

Фото: Максим Платонов

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» подала заявку на проведение электронного аукциона по поиску подрядчика, которому предстоит провести капитальный ремонт в жилых домах Альметьевского района. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена договора — 350 196 964,31 рубля. В перечень объектов включили 58 жилых домов Альметьевского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году на капитальный ремонт 234 многоквартирных домов Казани выделено 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 84,3% от этой суммы собрали собственники помещений, 15,7% поступили из городского бюджета. В программу этого года включили 10 зданий бывших общежитий.