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Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер, снег и до +5

04:35, 25.03.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер, снег и до +5
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 25 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах утром туман. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер восточный с переходом на северо-западный умеренный, днем до сильного, порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +4°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице.

Общество Татарстан
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