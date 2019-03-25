Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер, снег и до +5

В понедельник, 25 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах утром туман. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер восточный с переходом на северо-западный умеренный, днем до сильного, порывами до 15—18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +4°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице.

