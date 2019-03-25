«Роскосмос» анонсировал создание беспилотного трамвая

«Роскосмос» анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая.

Опытный образец совместно разработают филиал «Центра Хруничева» — Усть-Катавский трамвайный завод — и компания «Инвитро», пишет «Интерфакс».

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, конструкция будет представлять собой беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi и медоборудованием, которое «позволит пассажирам по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание».

Стоимость создания одного трамвая — 26 млн рублей. Планируется, что трамваи будут поставляться в российские регионы, в первую очередь, в города- миллионники.

Напомним, ранее «Роскосмос» опроверг информацию о разработке «антигравитационного двигателя».