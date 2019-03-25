Генсек НАТО пообещал, что Грузия обязательно станет членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса.

По его словам, страна находится на пути евроатлантической интеграции. При этом он подчеркнул, что Россия или другая какая-нибудь страна не смогут повлиять на данный процесс, пишет «РИА Новости».

«Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество, и Грузия достигла успехов с точки зрения осуществления реформ», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Точные сроки вступления Грузии в НАТО не называются.

Напомним, ранее сообщалось, что Македония начала процесс по вступлению в НАТО.