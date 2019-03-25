Здунов назначил экс-чиновника Минэкономики РТ в правительство Дагестана

Игорь Губайдуллин назначен на должность руководителя Секретариата председателя правительства Дагестана и его заместителей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

Ранее эту должность занимал Гаджиамин Рамалданов, который был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Дагестана.

До назначения на должность руководителя Секретариата председателя правительства и его заместителей Игорь Губайдуллин был советником Здунова.

Игорь Губайдуллин родился 14 августа 1990 года. С 2012 по 2018 годы работал на разных должностях в Минэкономики Татарстана. В частности, с 2014 до 2018 года был начальником отдела инвестиционной деятельности управления инвестиционной и инновационной деятельности министерства.



Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов назначил своим советником начальника клинического госпиталя МСЧ МВД России по РТ Ленара Сабирова.