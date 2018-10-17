Дагестанский премьер назначил своим советником врача из Татарстана

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов назначил своим советником начальника клинического госпиталя МСЧ МВД России по РТ Ленара Сабирова. Соответствующее распоряжение глава кабмина республики подписал 15 октября.

Документ опубликован на портале правительства Дагестана.

Ленар Сабиров учился на лечебно-профилактическом факультете Казанского государственного медицинского университета. По окончании ординатуры в 2004 году он был назначен заместителем главного врача санатория «Ливадия».

С 2009 года Ленар Сабиров был назначен начальником клинического госпиталя — врачом МСЧ МВД России по РТ.

В 2012 году в течение четырех месяцев находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона в качестве врача сводного отряда.