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В Казани осуждена директор частного медцентра

08:54, 25.03.2019
В Казани осуждена директор частного медцентра
Фото: Реальное время

Вахитовский суд Казани вынес приговор директору и учредителю частного медцентра ООО «Идеалия» Лире Улеевой. За хищение средств трех пациентов центра она получила 3 года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей.

На заседании суда Улеева полностью признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Согласно приговору, директор «Идеалии» использовала обман для заключения договоров на услуги центра — обещала льготы по госпрограмме оказания высокотехнологичной медпомощи с участием врачей госучреждений. Люди верили и подписывали договора с центром и банками — на кредиты в 100 тыс. рублей для оплаты услуг «Идеалии».

Напомним, этим медцентром на Право-Булачной Следком занялся после смерти двух пациентов. Чем закончилось расследование — в материале «Реального времени».

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