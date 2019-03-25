В Казани осуждена директор частного медцентра
Вахитовский суд Казани вынес приговор директору и учредителю частного медцентра ООО «Идеалия» Лире Улеевой. За хищение средств трех пациентов центра она получила 3 года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей.
На заседании суда Улеева полностью признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.
Согласно приговору, директор «Идеалии» использовала обман для заключения договоров на услуги центра — обещала льготы по госпрограмме оказания высокотехнологичной медпомощи с участием врачей госучреждений. Люди верили и подписывали договора с центром и банками — на кредиты в 100 тыс. рублей для оплаты услуг «Идеалии».
Напомним, этим медцентром на Право-Булачной Следком занялся после смерти двух пациентов. Чем закончилось расследование — в материале «Реального времени».ОбществоМедицинаБизнесПроисшествияЭкономикаФинансы Татарстан
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