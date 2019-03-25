Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Экс-владелец торгового центра «Зимняя вишня», российский бизнесмен Вячеслав Вишневский задержан в Польше.

В настоящий момент прорабатывается вопрос его экстрадиции в России. Вишневский является экс-гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого было переоборудовано в ТЦ «Зимняя вишня».

Бизнесмен проходит по статье «Дача взятки», сообщили в СУ СКР.

Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители регионального МЧС и другие.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел ровно год назад — 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».

