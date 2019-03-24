Трамп признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами 25 марта

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Подписание состоится на встрече с президентом Израиля Беньямином Нетаньяху.

#UPDATE: US President Donald Trump will sign an order recognising Israel's sovereignty over the Golan Heights when he meets Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington on Monday pic.twitter.com/SVxiK3NeZS

— AFP news agency (@AFP) 24 марта 2019 г.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.

По словам представителя Кремля, подобные призывы могут дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

