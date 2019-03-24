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Трамп признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами 25 марта

21:29, 24.03.2019
Трамп признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами 25 марта
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

Подписание состоится на встрече с президентом Израиля Беньямином Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.

По словам представителя Кремля, подобные призывы могут дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

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