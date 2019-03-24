В Госдуме считают, что Шнуров плохо разбирается в институтах власти

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала призыв лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова распустить Минкульт РФ, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Драпеко считает, что Шнуров плохо разбирается в институтах власти.

— Шнуров работает в той сфере, которая не регулируется Министерством культуры. Он же из шоу-бизнеса. Я думаю, что Шнуров просто не знает о системе, которая существует в Российской Федерации для регулирования вопросов культуры. Мы надеемся, что его высказывание связано с недостатком информации, — заметила Драпеко.

Напомним, ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на заседании совета по культуре при Госдуме призвал распустить Министерство культуры. На заседании проходили слушания по законопроекту «О культуре». Во время них Шнуров заявил, что согласился вступить в совет для того, чтобы показать, что парламентарии очень далеки от народа.