В аэропорту Оренбурга рассказали о предстоящем переходе на летнее расписание

С 31 марта международный аэропорт Оренбурга переходит на летнее расписание, сообщает пресс-центр аэропорта Оренбурга.

В предстоящем летнем сезоне из аэропорта будут осуществляться рейсы по 14 внутренним и международным направлениям. Также с 31 марта по новому расписанию начнут работать авиакомпании, изменятся время и частота вылетов по направлениям регулярного сообщения. Основная регулярная программа продолжится рейсами в Москву и Санкт-Петербург. Будут доступны традиционные летние направления — Сочи, Анапа, Симферополь, Минеральные Воды. Новинкой станут регулярные рейсы в Баку. Продолжится выполнение рейсов в Орск, Уфу, Самару и Казань. Чартерная программа представлена направлениями в Турцию, Тунис, ОАЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля авиакомпания «Оренбуржье» решила возобновить авиасообщение между Оренбургом и Казанью. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Также в эти дни будут курсировать самолеты из Оренбурга в Уфу и Самару. Перелеты до Орска будут осуществляться по будням, рассказали в пресс-службе оренбургского аэропорта.