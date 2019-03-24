Онкобольные перечислили «незаметные» признаки развития рака

Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One.

Например, внезапные проблемы с памятью, потеря равновесия, ухудшение зрения, усталость — многие списывали это на возраст или тяжелую работу. Люди считали, что преувеличивают свои проблемы. Многие пациенты обратились к врачам только тогда, когда это уже напоминало инсульт или деменцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии власти собираются премировать сотрудников поликлиник за обнаружение онкологии на ранних стадиях, сообщает ИА «Башинформ». Эта мера должна стимулировать специалистов быть более внимательными при диагностике. На данный момент проект указа ждет подписания. Согласно документу, предполагаемый размер прибавки для медработников амбулаторно-поликлинического звена может составить 5 748 рублей за каждый случай.