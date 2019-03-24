Дизайнер Apple назвал секрет успеха AirPods

Главный дизайнер американской корпорации Apple Джонни Айв рассказал секрет успеха беспроводных наушников AirPods.

Одной из сильных сторон гаджета Айв назвал детализацию. По его словам, компания приложила много усилий к разработке деталей вроде громкости щелчка, раздающегося во время закрытия футляра. Также было уделено много внимания процессу ориентации наушников, когда их убирают обратно в кейс, пишет iMore.

Ранее Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.

Кроме этой особенности, компания обещает более быструю работу наушников и возможность активировать голосового помощника Siri без использования iPhone.