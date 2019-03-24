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Дизайнер Apple назвал секрет успеха AirPods

04:33, 24.03.2019
Дизайнер Apple назвал секрет успеха AirPods
Фото: commons.wikimedia.org

Главный дизайнер американской корпорации Apple Джонни Айв рассказал секрет успеха беспроводных наушников AirPods.

Одной из сильных сторон гаджета Айв назвал детализацию. По его словам, компания приложила много усилий к разработке деталей вроде громкости щелчка, раздающегося во время закрытия футляра. Также было уделено много внимания процессу ориентации наушников, когда их убирают обратно в кейс, пишет iMore.

Ранее Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.

Кроме этой особенности, компания обещает более быструю работу наушников и возможность активировать голосового помощника Siri без использования iPhone.

Технологии
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