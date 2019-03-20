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Apple показала новые AirPods с беспроводной зарядкой

16:45, 20.03.2019
Apple показала новые AirPods с беспроводной зарядкой
Фото: apple.com

Американская корпорация Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.

Кроме этой особенности, компания обещает более быструю работу наушников и возможность активировать голосового помощника Siri без использования iPhone.

Apple утверждает, что с помощью новых AirPods можно слушать музыку в течение пяти часов без подзарядки, а разговаривать с их использованием — около трех часов.

По данным компании, устройства будут стоить от $159 до $199.

Напомним, что за последнее время Apple также показала новые модели iMac и планшетов iPad Air и iPad Mini.

ТехнологииIT
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