Apple показала новые AirPods с беспроводной зарядкой

Американская корпорация Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.

Кроме этой особенности, компания обещает более быструю работу наушников и возможность активировать голосового помощника Siri без использования iPhone.

Apple утверждает, что с помощью новых AirPods можно слушать музыку в течение пяти часов без подзарядки, а разговаривать с их использованием — около трех часов.

По данным компании, устройства будут стоить от $159 до $199.

Напомним, что за последнее время Apple также показала новые модели iMac и планшетов iPad Air и iPad Mini.