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8 апреля планируется визит Эрдогана в Россию

12:16, 23.03.2019 1
8 апреля планируется визит Эрдогана в Россию
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен отправиться с визитом в Россию 8 апреля, сообщает ТАСС.

Об этом сообщается в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, если президент Турции Тайип Эрдоган приедет в Крым, то обязательно влюбится в него. По словам парламентария, турецкий лидер в Крыму сможет насладиться не только прекрасными пейзажами, но и своими глазами увидеть настроение жителей полуострова. «Если президент Турции приедет к нам в Крым, то он в него влюбится, увидит своими глазами крымчан и севастопольцев, которые радуются тому, что мы дома, у себя на родине и защитили себя», — сказала Поклонская «РИА Новости».

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  • Анонимно 23 марта
    Умница, Реджеп Тайип Эрдоган.
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