В российских регионах появятся центры ядерной медицины

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает программу по развитию ядерной медицины на региональных площадках.

Создание медцентров планируется за счет частных инвесторов из-за высокой стоимости лечения человека на протонном ускорителе.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба подчеркнул, что законченный случай лечения одного человека на протонном ускорителе стоит около 2 млн рублей, а сам протонный ускоритель — около 6 млрд рублей.

«Высокая стоимость лечения позволяет инвестору вкладывать длинные деньги. Примерно через семь лет он начнет выходить на прибыль», — цитирует Уйбу «РГ».

Планируется, что лечение в частных центрах ядерной медицины будет за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что в России время ожидания врача в поликлиниках сократят в 3—4 раза.