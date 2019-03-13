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В российских регионах появятся центры ядерной медицины

06:17, 13.03.2019
В российских регионах появятся центры ядерной медицины
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает программу по развитию ядерной медицины на региональных площадках.

Создание медцентров планируется за счет частных инвесторов из-за высокой стоимости лечения человека на протонном ускорителе.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба подчеркнул, что законченный случай лечения одного человека на протонном ускорителе стоит около 2 млн рублей, а сам протонный ускоритель — около 6 млрд рублей.

«Высокая стоимость лечения позволяет инвестору вкладывать длинные деньги. Примерно через семь лет он начнет выходить на прибыль», — цитирует Уйбу «РГ».

Планируется, что лечение в частных центрах ядерной медицины будет за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что в России время ожидания врача в поликлиниках сократят в 3—4 раза.

Справка

Ядерная медицина — раздел клинической медицины, который занимается применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии.

ОбществоМедицина
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