Температура весной и летом в России будет близка к норме — Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил первый вероятностный прогноз погоды с апреля по сентябрь.

В среднем по России температурный фон будет около и выше нормы, но с отдельными отклонениями.

Если говорить про часть Европейской России и Урала, то в августе температура там по прогнозу в среднем будет выше номы. В остальные месяцы погода в этой части России будет около нормы, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в апреле в некоторые регионы России придут сильные морозы.