Температура весной и летом в России будет близка к норме — Гидрометцентр
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил первый вероятностный прогноз погоды с апреля по сентябрь.
В среднем по России температурный фон будет около и выше нормы, но с отдельными отклонениями.
Если говорить про часть Европейской России и Урала, то в августе температура там по прогнозу в среднем будет выше номы. В остальные месяцы погода в этой части России будет около нормы, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в апреле в некоторые регионы России придут сильные морозы.Общество
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