Ак Барс Банк стал титульным партнером серии спортивных забегов Timerman-2019

5 мая в спортивной столице России состоится Казанский марафон — 2019, который даст старт серии спортивных забегов Timerman*. Титульным партнером соревнований вновь стал Ак Барс Банк.

В юбилейном забеге примут участие профессиональные спортсмены и любители со всего мира: на сегодняшний день в регистрационных списках числятся представители 16 стран. В дистанциях на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км примут участие около 30 000 человек.

В рамках Казанского марафона — 2019 пройдет чемпионат России по марафону, в котором примут участие сильнейшие легкоатлеты не только России, но и других стран. По этому случаю организаторы приготовили изменения в трассе. Марафон пройдет в один круг и охватит новые маршруты города: два колеса обозрения, Кремлевскую и Кировскую дамбы и мост «Миллениум» — с которых открывается прекрасный вид на весь город. Также соревнования на дистанции 3 км пройдут на день раньше — 4 мая.

Регистрация на соревнования Timerman и подробная информация — на сайте.





* Тимерман

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