Центробанк понизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,7—5,2%

Банк России понизил прогноз по инфляции на 2019 год с 5—5,5% до 4,7—5,2%.

Как сообщает регулятор, в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились, они сохраняются на высоком уровне.

Там отметили, что вклад повышения НДС в годовые темпы роста инфляции в значительной мере реализовался, его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6—0,7%.

Ранее совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%.