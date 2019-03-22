Траволта рассказал, что восхищается Рудольфом Нуриевым

Голливудский актер Джон Траволта рассказал, что высоко ценит русскую культуру. Отдельно он отметил и танцовщика Рудольфа Нуриева, прозванного «летающим татарином».

«Я люблю Чехова, Достоевского, из художников восхищаюсь Кандинским, Малевичем. И мне, конечно, наиболее близко все, что связано с танцем, балетом, — Баланчин, Нуриев, Барышников», — сказал актер в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Россия дала миру лучших художников, артистов и писателей.

Траволта также рассказал, что многое почерпнул для себя из русской театральной школы.

Напомним, что другой известный американский актер Рэйф Файнс снял фильм о Нуриеве под названием «Белый ворон». В 2017 году солист балетной труппы ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко рассказал «Реальному времени» о работе над картиной.