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Траволта рассказал, что восхищается Рудольфом Нуриевым

14:16, 22.03.2019
Траволта рассказал, что восхищается Рудольфом Нуриевым
Фото: flickr.com / Michael Wolf

Голливудский актер Джон Траволта рассказал, что высоко ценит русскую культуру. Отдельно он отметил и танцовщика Рудольфа Нуриева, прозванного «летающим татарином».

«Я люблю Чехова, Достоевского, из художников восхищаюсь Кандинским, Малевичем. И мне, конечно, наиболее близко все, что связано с танцем, балетом, — Баланчин, Нуриев, Барышников», — сказал актер в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Россия дала миру лучших художников, артистов и писателей.

Траволта также рассказал, что многое почерпнул для себя из русской театральной школы.

Напомним, что другой известный американский актер Рэйф Файнс снял фильм о Нуриеве под названием «Белый ворон». В 2017 году солист балетной труппы ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко рассказал «Реальному времени» о работе над картиной.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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