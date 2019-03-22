Украина внесла участницу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список «угроз национальной безопасности»

Министерство культуры Украины внесло участницу комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».

Как сообщается на сайте ведомства, телеведущую внесли в перечень 21 марта. Теперь в нем находятся 148 деятелей культуры.

Ранее российский режиссер Никита Михалков раскритиковал юмористическое шоу Comedy Woman за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве.

В своей авторской программе «Бесогон» Михалков вспомнил сцену из программы 2013 года, когда героиня Екатерины Варнавы, выступая на сцене, подметила, что по ее спине пробежал холодок. На что Наталья Медведева заявила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, он подошел к тебе сзади и приобнял».