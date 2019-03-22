В Перми пройдет Российская студенческая весна

В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».



Сегодня соглашение о проведении мероприятия подписали глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в Москве.

Организаторы ожидают, что число участников конкурсных мероприятий программы превысит 60 тыс. человек, национального этапа — 2 тыс. человек. Отборы проходят по таким направлениям, как танец, музыка, театр, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная концертная программа. Региональные этапы пройдут с 1 по 24 апреля, пишет «Интерфакс».