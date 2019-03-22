Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал попадание в санкционный список Украины
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал попадание в санкционный список Украины, назвав его почетным, так как вместе с ним туда попали спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.
При этом он отметил, что украинские санкции бессмысленны.
«Список появился буквально за неделю до президентских выборов на Украине, это очередная агония сегодняшней украинской власти», — цитирует его «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов будет курировать сферу ЖКХ от Татарстана вместо Александра Сидякина, покинувшего парламент ради должности руководителя администрации главы Башкирии.ОбществоВласть Татарстан
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