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Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал попадание в санкционный список Украины

12:10, 22.03.2019
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал попадание в санкционный список Украины
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал попадание в санкционный список Украины, назвав его почетным, так как вместе с ним туда попали спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.

При этом он отметил, что украинские санкции бессмысленны.

«Список появился буквально за неделю до президентских выборов на Украине, это очередная агония сегодняшней украинской власти», — цитирует его «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов будет курировать сферу ЖКХ от Татарстана вместо Александра Сидякина, покинувшего парламент ради должности руководителя администрации главы Башкирии.

ОбществоВласть Татарстан
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