Вице-премьер правительства Удмуртии объяснил рост госдолга на 3 млрд рублей с начала года

Вице-премьер правительства Удмуртии Анатолий Строков заявил, что к началу 2020 года госдолг республики будет уменьшен до 46 млрд рублей, несмотря на произошедший в начале 2019 года рост на 3,5 млрд рублей до 50,5 млрд рублей. Увеличение госдолга он объяснил в том числе использованием краткосрочных кредитов Федерального казначейства.

— Республика имеет возможность брать краткосрочные кредиты у Федерального казначейства на финансирование временных кассовых разрывов, и нам лимит установлен как раз 3 млрд рублей. Он дается по ставке 0,1%. В течение финансового года мы возвращаем эти деньги казначейству, через неделю вновь можем брать эти трехмесячные кредиты. В конце года мы технически отдадим эти деньги казначейству, — рассказал Строков.

В 2018 году размер госдолга Удмуртии удалось сократить почти на 2 млрд до 47 млрд рублей, однако за январь 2019 год он вновь увеличился на 3,5 млрд рублей. На 1 марта он составил 50,3 млрд рублей.

