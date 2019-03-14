Госдолг Удмуртии за месяц сократился на 200 млн рублей

Размер государственного долга Удмуртской Республики на 1 марта составил 50,3 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло за счет погашения банковских кредитов, следует из материалов Министерства финансов республики.

На начало марта бюджетные кредиты в общем объеме занимали долю в 48%, кредиты, взятые в банках, — 36%, обязательства по гособлигациям УР — 16%.

Расходы на обслуживание госдолга Удмуртии составили 245,3 млн рублей, просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, в январе 2019 года госдолг республики увеличился на 3,5 млрд рублей.



Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял о планах по сокращению до конца 2019 года госдолга региона до 46 млрд рублей.