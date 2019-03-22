Авиакомпании Red Wings пришлось отказаться от поставок канадских самолетов из-за решения Росавиации

Авиакомпания Red Wings была вынуждена отказаться от поставок шести канадских самолетов из-за решения Росавиации. В структуре не стали выдавать сертификат типа на данный самолет, сообщает «Коммерсантъ».

Решение Росавиации стало ответом на отказ канадской стороны сертифицировать российский самолет SSJ100 и вертолет «Ансат».

Напомним, ранее сообщалось, что подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу, которой заведует вице-премьер Юрий Борисов, предложила авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX. Изначально «Победа» подавала заявку на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 MAX, в итоге поставка 20 судов в 2019—2021 годах была одобрена. Вопрос о покупке еще 30 самолетов у американской компании подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу в декабре 2018 года не одобрила.