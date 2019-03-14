Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи Instagram рассказали, что не могут войти в свой аккаунт, есть проблемы с просмотром новостной ленты. Аналогичные сообщения приходят о сбое в работе Facebook.

Жалобы поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.

Также сообщается о сбое в функционировании мессенджера WhatsApp. У пользователей не получается отправить и принять сообщения, существуют проблемы с соединением и входом в систему.

В настоящий момент в Instagram устранены неполадки, администрация Facebook пообещала решить все вопросы в ближайшее время.

Напомним, ранее в «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почты.