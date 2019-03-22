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Microsoft предупредил о скором окончании поддержки Windows 7

03:44, 22.03.2019 1
Microsoft предупредил о скором окончании поддержки Windows 7
Фото: ru.wikipedia.org / Microsoft

Компания Microsoft выпустила предупреждение для пользователей о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7.

В блоге компании сообщается, что это произойдет с 14 января 2020 года. Microsoft с 18 апреля будет предупреждать пользователей о прекращении поддержки Windows 7.

Microsoft представил операционную систему Windows 7 в 2009 году. Ее преемник Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.

В середине января этого года в Microsoft уже сообщали, что прекратят бесплатную поддержку Windows 7 в 2020 году. Тогда в компании отметили, что активация Windows 7 будет работать и после окончания срока поддержки.

ТехнологииIT
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Что....уже 10 лет прошло.....пора...
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