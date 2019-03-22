Microsoft предупредил о скором окончании поддержки Windows 7

Компания Microsoft выпустила предупреждение для пользователей о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7.

В блоге компании сообщается, что это произойдет с 14 января 2020 года. Microsoft с 18 апреля будет предупреждать пользователей о прекращении поддержки Windows 7.

Microsoft представил операционную систему Windows 7 в 2009 году. Ее преемник Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.



В середине января этого года в Microsoft уже сообщали, что прекратят бесплатную поддержку Windows 7 в 2020 году. Тогда в компании отметили, что активация Windows 7 будет работать и после окончания срока поддержки.