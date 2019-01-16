Microsoft в 2020 году прекратит бесплатную поддержку Windows 7

Компания Microsoft 14 января 2020 года официально прекратит бесплатную поддержку операционной системы Windows 7.

Отмечается, что владельцы компьютеров на базе Windows 7 не смогут получать обновления безопасности, что сделает их устройства уязвимы к хакерским атакам и вредоносным программам. Чтобы избежать этого, разработчики рекомендуют пользователям обновить платформу до актуальной Windows 10.

Тем не менее, активация Windows 7 будет работать и после окончания срока поддержки, сообщили в Microsoft.

Ранее «Реальное время» писало, что специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили в Windows 7 уязвимость, которая позволяет хакерам удаленно получать доступ к коду компьютера и устанавливать вирусы на устройстве.