В Танзании при крушении парома погибли 136 человек

Как минимум 136 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании.

Паром перевернулся накануне днем в нескольких метрах от пристани между островами Юкора и Буголора.

По данным Reuters, на пароме находились более 300 человек. Как рассказал командующий региональной полиции, 37 человек были спасены. Точное число пассажиров, которые находились на его борту в момент крушения, пока неизвестно.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с инцидентом.

