Главным коммунальщиком Кирова может стать выходец из Казани

В Кировской думе выдвинули кандидата в директоры МУП «Центральная коммунальная служба». Им может стать выходец из Казани Степан Рахманов.

Депутаты не пришли к единому мнению, так как многие выступили против претендента, поскольку не имеют о нем достаточно информации, передает newsler.ru со ссылкой на источники.

С соответствием предложенной кандидатуры должности директора поручили разобраться руководителю департамента городского хозяйства. 27 марта на очередном заседании депутаты повторно рассмотрят этот вопрос.

В 2017 году в СМИ упоминалась компания ООО «Коаст», получившая право обслуживать в Казани Адмиралтейскую дамбу (бывшая Кировская) и Верхнюю плотину. Гендиректором компании указывался именно Степан Рахманов. Журналисты отмечали, что компания, возможно, связана с ПСО «Казань».

Напомним, что кировское предприятие ЦКС может быть признано банкротом. Этого уже потребовал один из местных предпринимателей.