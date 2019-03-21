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Главным коммунальщиком Кирова может стать выходец из Казани

16:07, 21.03.2019
Главным коммунальщиком Кирова может стать выходец из Казани
Фото: google.ru/maps / скриншот

В Кировской думе выдвинули кандидата в директоры МУП «Центральная коммунальная служба». Им может стать выходец из Казани Степан Рахманов.

Депутаты не пришли к единому мнению, так как многие выступили против претендента, поскольку не имеют о нем достаточно информации, передает newsler.ru со ссылкой на источники.

С соответствием предложенной кандидатуры должности директора поручили разобраться руководителю департамента городского хозяйства. 27 марта на очередном заседании депутаты повторно рассмотрят этот вопрос.

В 2017 году в СМИ упоминалась компания ООО «Коаст», получившая право обслуживать в Казани Адмиралтейскую дамбу (бывшая Кировская) и Верхнюю плотину. Гендиректором компании указывался именно Степан Рахманов. Журналисты отмечали, что компания, возможно, связана с ПСО «Казань».

Напомним, что кировское предприятие ЦКС может быть признано банкротом. Этого уже потребовал один из местных предпринимателей.

ОбществоВластьИнфраструктура Кировская областьТатарстан
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