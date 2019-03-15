Рустам Минниханов встретился с председателем компании Anadolu Group

В Доме правительства РТ состоялась встреча между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем компании Anadolu Group Тунджаем Озильханом, сообщает пресс-служба президента РТ.

Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, помощник президента РТ Альберт Нафигин и другие. На встрече были подняты вопросы дальнейшего сотрудничества с Anadolu Group, реализации некоторых совместных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что на апрель этого года запланирован визит президента Союза торговых палат и бирж Турции Рифата Хисарджиклыоглу в Казань. Такое заявление сделал председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев. Он отмечает, что удалось добиться сохранения отношений с Турцией, имеющиеся контакты продолжаются и развиваются.