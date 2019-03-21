Роскачество составило рейтинг проводных и беспроводных наушников
Специалисты Роскачества составили рейтинг проводных и беспроводных наушников.
Среди Bluetooth-наушников в тройку лидеров вошли наушники компании Sony — WH-1000XM2, WH-H900N hear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN. Далее следуют модели Sennheiser — RS 175 и RS 165. Наушники от Apple попали в двадцатку списка.
Лучшими среди проводных наушников были признаны Sennheiser HD 630VB, которые набрали максимальный балл по качеству звука. На втором и третьем месте расположились Bose SoundSport (iOs) и Sennheiser Urbanite I XL, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что все модели оценивались по качеству системы передачи звукового сигнала, прочности и функциональности. Для этого использовалось специальное оборудование, а непосредственно качество звучания и удобство устройства испытывали эксперты.
Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца.Общество
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