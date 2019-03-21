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Власти Новой Зеландии запретили штурмовые и полуавтоматические винтовки

05:41, 21.03.2019
Власти Новой Зеландии запретили штурмовые и полуавтоматические винтовки
Фото: pixabay.com

В Новой Зеландии введен запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок. Соответствующее постановление подписала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Решение об изменении в законодательстве было принято после террористической атаки на две мечети в городе Крайстчерч, которое произошло 15 марта.

«Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии», — публикует сообщение правительства издание The New Zealand Herald.

Напомним, в результате инцидента погибли 50 человек. Ранее в полиции Новой Зеландии рассказали о ходе расследования атаки на мечети.

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