Исполком Казани признан потерпевшим в регистрационной афере

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

В Казани возбуждено уголовное дело о хищении муниципального помещения площадью 150 кв. м на улице Декабристов. По версии следствия, его увели путем представления сфабрикованных документов в Росреестр.

В причастности к афере с внесением недостоверных записей в реестр подозревают регистратора Евгению Садрисламову. 19 марта Следком по РТ ходатайствовал перед судом об аресте в качестве подозреваемых в мошенничестве Артема Садрисламова — супруга регистратора, а также его друга Александра Егорова.

Предварительно установлено, что незаконно отчужденное помещение незаконно переоформили на отца Егорова, причем при первой попытке регистрации в 2016 году сотрудники Росреестра установили признаки фальсификации, прикрепив к делу правоустанавливающих документов ответ из БТИ, что указанный заявителем договор купли-продажи 1995 года с Комитетом по управлению коммунальным имуществом Казани недействителен.

Тем не менее в феврале 2017 года регистратор Садрисламова признала Егорова-старшего собственником помещения на Декабристов, а летом того же года его за 6 млн рублей у Егорова-младшего выкупила хозяйка ателье.

Факт увода помещения в КЗИО Казани обнаружили не сразу, после чего обратились в УЭБ и ПК МВД Татарстана, а далее материалы проверки оказались в Следкоме.

В ходатайстве об аресте Садрисламова и Егорова-младшего Приволжский райсуд Казани во вторник отказал. Силовики не исключают появления новых эпизодов в регистрационном деле.

Напомним, ранее в Казани вынесли приговор по делу о хищении муниципальной и республиканской недвижимости на полмиллиарда рублей.

