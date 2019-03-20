Наталья Бестемьянова: «Загитова лучше всех. Мы все мечтаем о том, чтобы она выиграла»

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Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду, поделилась мнением о первом дне чемпионата мира в японской Сайтаме, а также рассказала о впечатлениях от выступлений российских фигуристов.



— Очень рада за Алину — прекрасно откаталась, абсолютно замечательно. Замечательно катались и Медведева с Самодуровой, но конкуренция очень высокая, поэтому девочки так распределились.

Алина лучше всех, естественно, прекрасный каскад — самый сложный каскад, который был исполнен сегодня, тройной лутц и тройной риттбергер, именно этим она и выиграла. Все остальные элементы очень качественно делала, очень проникновенно каталась.

Также Бестемьянова рассказала и о дебютантке чемпионата мира — Софье Самодуровой, выигравшей чемпионат Европы в январе.

— Я считаю, что Женя очень хорошо каталась, замечательно, но конкуренция сильная. Соня — дебютантка чемпионата мира, пока вот так ее оценили.

Я очень надеюсь, что Соня сможет подняться выше после произвольной программы, а Женя Медведева сможет войти в тройку. И конечно, мы все мечтаем о том, чтобы Алина выиграла, — приводит слова экс-фигуристки ТАСС.

Напомним, после первого дня соревнований лидирует Алина Загитова, набравшая 82,08 балла, Евгения Медведева заняла 4-ю строчку а Софья Самодурова — 9-ю.

