Путин выразил надежду на политическую преемственность в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в Казахстане сохранится политическая преемственность. Об этом он сообщил на встрече с членами правительства.

Он также пожелал Нурсултану Назарбаеву здоровья и успехов и поблагодарил за совместную работу. Путин добавил, что Россия будет делать все для того, чтобы поддерживать интеграцию между двумя странами, пишет «Коммерсант».

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.