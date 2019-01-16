Российские банки предложили облегчить процедуру рефинансирования ипотеки с участием маткапитала

Ассоциация российских банков (АРБ) предложила облегчить процедуру рефинансирования ипотеки с участием маткапитала.

Согласно письму АРБ спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, ассоциация предлагает разрешить оформлять права ребенка на имущество только после того, как будет погашен полностью кредит, в том числе рефинансированный. В АРБ считают, что такой подход должен повысить интерес банков к рефинансированию кредитов с маткапиталом, сообщает РБК.

Ранее правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это увеличение льготного периода кредитования, новые субсидии «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта» и списание до 450 тыс. рублей долга по кредиту за счет государства. Последняя мера коснется семей, где родился третий ребенок.