Следком Башкирии возбудил еще одно уголовное дело по факту гибели 14-летней девушки на горнолыжной трассе

Следком Башкирии возбудил еще одно уголовное дело по факту гибели подростка на горнолыжной трассе в Башкирии, оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», сообщает СУ СК РФ по РБ.

Следствием установлено, что в январе 2018 года 14-летняя девочка в составе группы из Магнитогорска Челябинской области приехала в Абзелиловский район республики в горнолыжный центр для тренировок. Во время очередного спуска девочка упала и после волочения ударилась головой о камень. От полученных травм она сразу скончалась. В этом месте край горнолыжной трассы должен был быть огражден защитной сеткой, которая отсутствовала. Уголовное дело в отношении тренера спортклуба, под чьим контролем находилась погибшая спортсменка, направлено в суд.