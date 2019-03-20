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Барак Обама не смог узнать секрет «Игры престолов»

12:30, 20.03.2019
Барак Обама не смог узнать секрет «Игры престолов»
Фото: en.wikipedia.org

Экс-президенту США Бараку Обаме не дали возможность узнать правду о смерти Джона Сноу, одного из главных героев «Игры престолов», сообщает ИА «Regnum».

Обама не мог не спросить, вернется ли герой к жизни. Экс-президент задал этот вопрос бывшему тогда генеральным директором НВО Ричарду Преплеру во время государственного обеда. Но политику посоветовали подождать до следующего сезона.

Напомним, ранее американский телеканал HBO назвал даты премьеры и продолжительность всех серий финального сезона «Игры престолов». Сезон будет состоять из шести серий. Премьера первой серии продолжительностью 54 минуты состоится 14 апреля. Вторая серия будет идти 58 минут, ее покажут 21 апреля.

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