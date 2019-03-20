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В России могут начать доплачивать к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае

11:25, 20.03.2019 7
В России могут начать доплачивать к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Пенсионный фонд России может уже в мае начать выплату пенсии по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, у ПФР достаточно бюджета, что бы начать выплаты до корректировки бюджета, пишет «РИА Новости».

Ранее Топилин рассказал, что Пенсионный фонд РФ сможет ввести новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, если этот законопроект будет принят.

Также министр сообщил, что в 30 российских регионах занижают прожиточный минимум пенсионеров. Это делается, чтобы экономить на доплатах.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.

Общество
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    никто и никогда не пишет о положении в Ульяновской области все покрыто мраком .я инвалтд 3 гр. так что мне к пенсии прибавляют доплату за лекарства потом льготы по коиунальным услугам и получается что у меня высокий показатель прожиточного минимума.сколько я трачу на лекарства никто не интересуется когда здоровье мое ухудшается с каждым годом.где правда "ЕДИНАЯ РОССИЯ"портия за которую мы голосуем .государство одной рукой дает а другой отнимает поживите на наши пенсии и узнаете как нужно жить впроголодь и на нищенскую пенсию и не правда что в Ульяновской области пенсия 15-16 тыс руб.наверное считают в среднем с пенсией ветеранов ВОВ .


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  • Анонимно 20 марта
    Вы совершенно правы я тоже инвалид 3 группы Волгоградская обл у меня тоже так доплата за лекарство 250 руб плюс льготы за комуналку а до прожиточного доплачивают федеральную и пенсия у меня 8 310 с 1 января прибавили на 34 р и все и недокого не достучишься наш серафимовечский пенсионый фонд так голову забьют что не чего не понятно.
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  • Анонимно 21 марта
    всех кто рассчитывает прожиточный минимум на этот минимум лет на 5 а можно и больше
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  • Анонимно 21 марта
    Я проживаю в Крыму.Пенсия 8800!!!Как прожить на эти деньги!!!
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    Анонимно 21 марта
    в крыму тепло там яблоки
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  • Анонимно 21 марта
    изменить систему нельзя пенсионеры отработанный материал
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  • Анонимно 21 марта
    чем больше прибавляют, тем больше отнимают. Лучше бы дали молодежи работу чем прибавлять каждый раз деньги.Нам конечно прибавляют и можно сказать спасибо на этом, Только получается в том, что молодежь которая без работы, грабят пенсионеров даже убивают. Как жить? А еще вопрос стоит в том кто-то проживает на 8800 это те пенсионеры которые всю жизнь работали на тяжелых работах. А те кто не работал получают в 3 раза больше. Где же справедливость?
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