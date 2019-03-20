В России могут начать доплачивать к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае

Пенсионный фонд России может уже в мае начать выплату пенсии по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, у ПФР достаточно бюджета, что бы начать выплаты до корректировки бюджета, пишет «РИА Новости».

Ранее Топилин рассказал, что Пенсионный фонд РФ сможет ввести новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, если этот законопроект будет принят.

Также министр сообщил, что в 30 российских регионах занижают прожиточный минимум пенсионеров. Это делается, чтобы экономить на доплатах.

До этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры должны получить первые доплаты до 1 июля.