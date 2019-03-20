Правительство Башкирии выделило более 500 млн рублей на выплаты семьям за рождение первенца

Фото: Максим Платонов

Правительство Башкирии выделило 532 млн рублей на предоставление семьям единовременной социальной выплаты за рождение первого ребенка, сообщается на официальном портале Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре.

300 тыс. рублей могут получить семьи, в которых первый ребенок родился до 1 января 2019 года. С начала действия программы в 2017 году выдано 2 764 сертификатов, участниками программы стали более 7 300 молодых семей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии власти собираются премировать сотрудников поликлиник за обнаружение онкологии на ранних стадиях, сообщает ИА «Башинформ». Эта мера должна стимулировать специалистов быть более внимательными при диагностике. На данный момент проект указа ждет подписания. Согласно документу, предполагаемый размер прибавки для медработников амбулаторно-поликлинического звена может составить 5 748 рублей за каждый случай.







