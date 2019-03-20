ФАС объяснила, кого не получится наказывать за картель

ФАС сузила понятие группы лиц. Компании, которые входят в нее, не могут быть наказаны за картельный сговор, сообщают «Ведомости».

Разъяснения одобрены президиумом ФАС. В ведомстве уточняют, что наличие родственных связей между акционерами не позволяет компаниям называться группой и избегать ответственности. Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отмечает, что нередко компании, обвиняемые в создании картеля, пытаются выдать себя за группу лиц. Ключевой фактор — наличие или отсутствие юридических оснований. При этом предусмотреть все варианты взаимодействия в законе нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что в кассации подтвердились выводы Татарстанского УФАС России по делу, возбужденному в отношении «Челны-лифт», «Карачаровский механический завод», фонда ЖКХ и управляющих компаний автограда за монополизацию рынка эксплуатации и обслуживания лифтового оборудования в Набережных Челнах, сообщается на официальном портале УФАС по РТ. В 2015 году «Челны-лифт» и «Карачаровский механический завод» выступили единственными участниками региональной программы по капремонту общего имущества многоквартирных домов автограда. Проведенные УК аукционы вызвали множество вопросов, в результате их квалифицировали как сговор на рынке замены лифтового оборудования.