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Google представил собственный стриминговый сервис Stadia

05:22, 20.03.2019
Google представил собственный стриминговый сервис Stadia
Фото: pixabay.com

Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Трансляция велась на канале компании на YouTube.

Новый сервис начнет работу в этом году в более чем 30 странах. Россия не вошла в список. Благодаря Stadia можно получить доступ к игре без подгрузки или установки игр. Уточняется, что пользователи смогут запускать видеоигры в браузере Chrome.

Кроме того, американская корпорация показала контроллер и игровую студию, которая будет создавать контент для платформы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google планирует ввести функцию отложенной отправки писем в Gmai.

ТехнологииIT
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