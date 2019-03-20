Google представил собственный стриминговый сервис Stadia
Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Трансляция велась на канале компании на YouTube.
Новый сервис начнет работу в этом году в более чем 30 странах. Россия не вошла в список. Благодаря Stadia можно получить доступ к игре без подгрузки или установки игр. Уточняется, что пользователи смогут запускать видеоигры в браузере Chrome.
Welcome to #Stadia, an all-new way to play from @Google. Coming in 2019. pic.twitter.com/Hlj0fVw3zC
— Stadia (@GoogleStadia) 19 марта 2019 г.
Кроме того, американская корпорация показала контроллер и игровую студию, которая будет создавать контент для платформы.
Напомним, ранее сообщалось, что Google планирует ввести функцию отложенной отправки писем в Gmai.ТехнологииIT
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